Europei U23, 4x100 d'oro: Francia ko per 3 millesimi

Come ai Giochi di Tokyo tra i grandi, ma con ancora più gusto per come arriva al photofinish, la 4x100 è d'oro. Il primo dell'Italia agli Europei U23 in Finlandia, con uno straordinario testa a testa con la Francia, arresasi per appena tre millesimi. Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci e Junior Tardioli si prendono il gradino più alto in 38” 917, facendo loro anche il record italiano U23 e lasciando macerare i transalpini nel loro primato stagionale. Marek apre le danze uscendo brillantemente dai blocchi di partenza e Melluzzo mette il turbo con una seconda frazione da 9.38. Ricci non è da meno e in curva piazza un 9.63, quindi tocca a Tardioli finalizzare la manovra. E ci riesce perfettamente: 9.23 lanciato che gli permette di tenersi alle spalle la risalita del francese di chiusura, Pablo Mateo, come detto beffato di un quasi niente che fa tutta la differenza del mondo. Dopo il traguardo un attimo di smarrimento, la presa di coscienza e l'esultanza sfrenata per un oro che dà lustro al medagliere azzurro, che agli argenti nella marcia di mercoledì – con Andrea Cosi e Alexandrina Mihai - aggiunge anche il bronzo di Michele Fina nel giavellotto.