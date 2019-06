Fuglsang vince il Giro del Delfinato

È l'ultima del Giro del Delfinato e finalmente arriva il sole, ma mentre il meteo cambia la classifica resta invariata. Jakub Fuglsang difende senza problemi la maglia gialla conquistata ieri e per la seconda volta in carriera - dopo quella del 2017 - porta a casa la corsa francese, anticamera del Tour. Il danese controlla in scioltezza l'ultima tappa da Cluses a Champery, che prevede 7 gran premi della montagna. Ad agevolarlo è l'uscita di scena – causa influenza – di Adam Yates, capoclassifica fino a ieri e partito con 8” di ritardo, salvo poi ritirarsi a metà prova. Sul podio vanno van Garderen e Buchmann, staccati di 20” e 21”, incapaci di dargli fastidio in una tappa con salite troppo pedalabili per poter fare la differenza.

Il successo di giornata invece va a Dylan Van Baarle, impostosi allo sprint su Haig. La scrematura per la vittoria comincia con la salita conclusiva, quando un drappello di cinque corridori si stacca dal gruppo dei fuggitivi. L'attacco decisivo di Van Baarle arriva negli ultimi km: Kuss, Hagen e Barguil restano al palo, Haig invece tiene la scia ma non può far altro che tenere la coda. Il podio lo chiude Hagen, distanziato di 50”.