Gian Primo Giardi tra i premiati del "Clessidra"

Nel video l'intervista al Presidente del Cons Gian Primo Giardi

Da Anghiari è passata la storia, ma ad Anghiari si parla anche di sport. Lo si fa in una bella serata col clima giusto fuori e dentro il Teatro dei Ricomposti. Il Premio Clessidra dal 2009 porta nella cittadina toscana ospiti di livello, racconta storie. Con il calore di casa "parlandone tra amici" dice Giulia Mizzoni che con Massimo Boccucci dialoga con i protagonisti. C'è Jack Sintini che racconta le due carriere prima e dopo la malattia. Lo fa senza pietismi e senza eroismi, col sorriso e il supporto del mental coach Samuele Robbioni col quale è cominciata una collaborazione bellissima.

Storie di chi ce l'ha fatta e di giovani che sognano e muovono i loro primi passi in serie A come il fiorentino Kayode e l'empolese Filippo Ranocchia. E' il momento nel quale il calcio giocato e raccontato si prende la scena. Con Simona Rolandi in rappresentanza delle tante donne che con competenza e passione hanno rotto l'anacronistico monopolio maschile sul pallone. C'è Francesco Repice, la cui voce alla radio è ancora magia, è "antivar" nell'era del "tutta fredda tecnologia".

C'è Davide Ballardini su cui pesa l'etichetta del "subentrante perfetto" smontata con la semplicità di un: "A me piace allenare e basta". La Repubblica di San Marino riceve applausi e riconoscimenti quando sul palco sale Gian Primo Giardi "Presidente dell'anno" per la giura che ha fatto il conto di tutte le medaglie vinte. Il gran finale è per il ciclismo. Il CT della pista Marco Villa, il mago dei muscoli Fred Morini e il supercampione Filippo Ganna, Premio Clessidra 2023.

Nel video l'intervista al Presidente del Cons Gian Primo Giardi