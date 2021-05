Giro d'Italia: la squadra di Nibali annuncia la presenza dello 'Squalo'

Vincenzo Nibali sarà al via del Giro d'Italia che parte sabato 8 maggio. L'annuncio è arrivato via social dalla sua squadra, la Trek-Segafredo, che ha anticipato il ritorno dello 'Squalo', prima con il messaggio "Attention, there's something in the water", con, in sottofondo, il tema del celebre film lo Squalo e la scritta GIRO. Nibali era caduto in allenamento lo scorso 14 aprile, procurandosi la frattura del polso destro. Il giorno dopo il ciclista siciliano è stato operato al radio, iniziando subito l'attività di recupero che ha portato al rientro in così poco tempo.