Giro del Delfinato: maxi-caduta con Roglic ed Evenepoel, 5^ tappa neutralizzata

E' stata neutralizzata la quinta tappa del Giro del Delfinato a causa della brutta caduta che ha visto protagonisti, tra gli altri, Primoz Roglic e Remco Evenepoel. L'asfalto bagnato nella discesa del Puerto ha tradito i corridori a 21 chilometri dalla fine, con 10 di questi che sono stati costretti a ritirarsi dalla corsa.

Il belga, maglia gialla, si è poi rialzato ed è tornato in bici transitando al traguardo di Saint-Priest in compagnia del gruppo. Non sono stati dunque registrati i tempi: Evenepoel resta leader con 33'' di vantaggio su Roglic.