Giro di Polonia, Majka vince la 3a tappa e accorcia su Mohoric

Rafal Majka stavolta è profeta in patria. Dopo l'attacco tentato domenica e fallito a 200 metri dal traguardo, il ciclista dell'Uae Team Emirates vince in volata la terza tappa del Giro di Polonia, di fronte al pubblico di casa, accorciando anche in classifica generale. A Duszniki-Zdroj, Majka ha battuto allo sprint proprio la Maglia gialla Matej Mohoric, che ora dista solo 10 secondi, mentre terzo è arrivato un altro polacco, Mikhal Kwiatkowski. È la Bahrain-Victorious, squadra dello sloveno, a occuparsi dell'inseguimento per annullare la fuga di giornata, riprendendo i battistrada a 20 chilometri dall'arrivo, sull'ultimo gran premio della montagna, lasciando poi l'azione sullo strappo finale a Team Emirates. A 300 metri dall'arrivo, ecco l'azione di Majka, che anticipa tutti, prendendo la testa in un finale tortuoso, e riuscendo a non lasciare spazio agli avversari, sfruttando benissimo l'arrivo in curva per annullare il tentativo di rimonta di Mohoric e Kwiatkowski. Ora tornano le tappe lunghe, con due percorsi da 200 chilometri, prima della cronometro di Katowice.