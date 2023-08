Giro Polonia, Mohoric campione per 1" su Almeida

È un 1” di abbuono su un traguardo volante a decidere il Giro di Polonia. Questa la distanza tra il successo di Matej Mohoric e il secondo posto di Joao Almeida, partiti appaiati in vetta da Zabrze e arrivati a Cracovia distanziati dal minimo sindacale. Invertita la classifica di due anni fa, che vide il portoghese prevalere sullo sloveno. A podio con loro il padrone di casa Michal Kwiatkowski, anche lui ancora papabile per il titolo ma infine staccato di 17” da Mohoric, dopo averne incassati altri 3 nella tappa conclusiva. Che come quella di apertura va a Tim Merlier, vincente allo sprint su Arvid De Kleijn; terzo Fernando Gaviria, a 14”. Merlier così è l'unico ad aver fatto doppietta di tappe in questa edizione, nonché l'unico degli “altri” ad aver indossato la maglia gialla. Che a partire dalla seconda frazione è sempre stata sulle spalle di Mohoric, sempre però con la stretta marcatura di Majka – saltato nella crono di Katowice – e di Almeida, viceversa andato di aggancio in vetta proprio con la crono antecedente la tappa conclusiva. Qui nessuno dei due riesce a staccare l'altro ma a Mohoric basta avere la ruota davanti sul traguardo volante di Wilamowice per far suo quel secondo che basta per inserirlo nell'albo d'oro.