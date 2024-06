Giro Svizzera: Bryan Coquard vince la seconda tappa

La seconda tappa del Giro di Svizzera parla francese con la vittoria di Bryan Coquard. Il corridore della Cofidis è il primo a tagliare il traguardo della frazione partita da Vaduz e conclusa dopo 177 km a Regensdorf. Tutto al termine di una tappa caratterizzata da una lunga fuga cinque che ha visto negli ultimi km protagonista anche Alberto Bettiol.

L'italiano è scattato da 4 km dalla fine raggiungendo 10 secondi di vantaggio, per poi essere ripreso nell'ultimo km. La tappa come detto la vince il francese Bryan Coquard che trova lo strappo vincente che vale il successo in volata. Al secondo posto arriva Michael Matthews, al terzo Arnaud De Lie che è stato condizionato da un problema alla catena.

Il migliore degli italiani è stato Francesco Busatto che chiude in nona posizione. Nella classifica generale è sempre al comando il belga Yves Lampaert con 4 secondi di vantaggio su Ethan Hayter e 7 sul portoghese Joao Almeida, a nove secondi Alberto Bettiol. Oggi la terza tappa di 161 km da Steinmaur a Rüschlikon.