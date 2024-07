Il Giro d'Austria si è chiuso con il ricordo di André Drege

A soli 25 anni ieri ha perso la vita André Drege, morto durante la penultima tappa del Giro dell’Austria dopo essere finito fuori strada nella discesa del Grossglockner. Le ferite riportate non hanno lasciato scampo al giovane norvegese del Team Coop-Repsol. L'ultima tappa in programma oggi è stata cancellata. Su richiesta della famiglia il Giro d'Austria si è concluso con una passerella di cordoglio in ricordo del giovane ciclista norvegese. Una tappa in memoria di André Drege di 10 km. Neutralizzata la classifica, che dopo la cancellazione della quinta e ultima frazione, ha decretato l'italiano Diego Ulissi come vincitore finale.