Il 1 e 2 luglio in Finlandia si sono svolti gli europei master games al quale hanno partecipato gli atleti di karate provenienti da diverse nazioni. L’atleta riminese Cunti Manuel del Centro Karate Riccione, in rappresentanza con la nazionale italiana master, nella competizione combattimento libero si è aggiudicato la medaglia d’oro. Merito anche ai tecnici Corbelli Roberto e Maestro Vito Mininni per l’eccezionale risultato ottenuto.