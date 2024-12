L'azzurra Marta Rossetti trionfa in slalom in Val Aurina

Un successo che le mancava da quattro anni, era infatti il gennaio del 2020 quando allora 21enne vinse in Austria. Per la gardesana una grandissima iniezione di fiducia il trionfo in Val Aurina con una seconda manche tutta all'attacco. Seconda dopo la prima, ha notevolmente accelerato nella seconda mostrando anche una tecnica sopraffina abbinata alla velocità. Marta Rossetti ha messo pressione all'elvetica Aline Hoepli che l'aveva preceduta nella prima manche. La svizzera ha finito così per sbagliare dopo poche porte e non ha potuto amministrare il vantaggio di 56 centesimi. Seconda vittoria in carriera per Marta Rossetti in Coppa Europa, davanti alla francese Marion Chevier capace di recuperare ben undici posizioni rispetto alla prima manche, accusando un ritardo di 62 centesimi. Chiude il podio la lussemburghese Charlotte Lingg terza a 65. Si tratta del primo atto di slalom di Coppa d'Europa allestita in Val Aurina in provincia di Bolzano.