L'Italia allunga in vetta al medagliere

A due giorni dal termine dei Giochi europei, l'Italia si riporta a tre ori di vantaggio nel medagliere rispetto a Spagna e Ucraina. Con i tre podi di ieri, inoltre, la spedizione azzurra ha sfondato quota 70 nella competizione. Il successo di giornata è arrivato di sera, grazie alla squadra maschile del fioretto, mentre nel pomeriggio le ragazze della spada avevano ottenuto un bronzo. A proposito di scherma, oggi si tenterà l'en plein di podi a squadre nelle varie specialità: in pedana sia i maschi della spada, sia le femmine della sciabola. L'argento di ieri è andato a Marco Bruno, secondo nell'arco compound e fermato solo dallo sloveno Bosansky: sul 146 a 144 finale pesano i due 9 piazzati dall'azzurro nella quarta volée, ma è comunque un ottimo risultato. Il conto dei podi è però destinato ad aumentare, con Gabriele Lanzilao, Nicole Perona ed Edoardo Bagarello già sicuri almeno del bronzo, avendo centrato le rispettive semifinali nel kickboxing. Semifinale anche per i sei canoisti in acqua oggi, Flavio Micozzi, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi tra gli uomini, Elena Micozzi, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi tra le donne. Di pomeriggio si entra nel vivo, con gli azzurri ancora protagonisti.