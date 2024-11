L'Italia trionfa nella Billie J King Cup, "Un sogno diventato realtà"

L'Italia trionfa nella finale della Billie Jean King Cup a Malaga, ormai un luogo magico per il tennis azzurro, dove un altro "sogno è diventato realtà", dice la capitana Tathiana Garbin. Alla vigilia dell'esordio di Jannik Sinner e compagni nelle Finals di Coppa Davis per difendere il titolo conquistato l'anno scorso, le ragazze guidate da Jasmine Paolini hanno sconfitto 2-0 in finale la Slovacchia, mettendo le mani sul trofeo già dopo i due singolari grazie ai successi di Lucia Bronzetti e della n.4 al mondo.

A portare a casa il primo punto è stata infatti la riminese Bronzetti, già ottima due giorni fa contro le polacche. L'azzurra, n.78 Wta, ha ripagato in pieno la fiducia rinnovatale da Garbin mettendo sotto 6-2, 6-4 Viktoria Hruncakova (n.159), in un'ora e 20 di gioco. Paolini, messa di fronte alla n.1 slovacca Rebecca Sramkova (n.43 Wta), liquidando la pratica con un 6-2; 6-1.