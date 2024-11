La Fiamma Olimpica di Milano Cortina farà tappa a Rimini

Il viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà tutta Italia e toccherà anche Rimini, dove arriverà il 5 gennaio 2026. L’annuncio è stato dato ieri dal Comitato Organizzatore, che ha illustrato il percorso di 12mila chilometri e 63 giorni, durante i quali la Fiamma attraverserà 60 tappe, unendo le comunità locali in una grande celebrazione.

A Rimini, il passaggio della Fiamma sarà accompagnato da eventi e spettacoli che animeranno la città, con performance artistiche e iniziative dedicate alle comunità locali. La città romagnola sarà una delle quattro tappe in Emilia-Romagna, insieme a Bologna, Ferrara e Parma, prima di proseguire verso Genova.

Il Viaggio della Fiamma ha una profonda valenza simbolica, celebrando i valori di unità, amicizia e spirito di squadra propri del movimento Olimpico e Paralimpico. Il passaggio sarà un’occasione per promuovere il patrimonio culturale italiano, valorizzando luoghi e comunità, e ispirare le nuove generazioni ai principi dello sport e della condivisione.

L’arrivo della Fiamma rappresenterà per Rimini non solo un evento celebrativo, ma un’opportunità per rafforzare il legame con lo sport e con le Olimpiadi, che prenderanno ufficialmente il via il 6 febbraio 2026 a Milano.