La Nuova Zelanda apre al pubblico

Oltre 20.000 spettatori hanno assistito alla partita di rugby tra Otago Highlanders e Waikato Chiefs. Al "Forsyth Barr Stadium di Dunedin i tifosi hanno preso regolarmente il loro posto in quella che è stata la prima manifestazione sportiva con pubblico post virus. Il Paese è stato dichiarato Covid Free dal Governo dopo che per 22 giorni consecutivi non si sono registrati casi di contagio. Nessun distanziamento, nessuna mascherina e gel igenizzante all'ingresso a disposizione, ma a discrezione dello spettatore.