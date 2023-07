La Ötztaler Cycle Marathon va al romagnolo Senni

Un romagnolo alla conquista di una delle più dure granfondo ciclistiche d'Europa. Manuel Senni, classe 1992, di Cesenatico, ha vinto la Ötztaler Cycle Marathon, gara lunga 227 chilometri, con oltre 5500 metri di dislivello, corsa tra le Alpi tirolesi dell'Austria. Per tantissimi ciclisti già solo riuscire a terminare questa maratona della bici è un sogno, figuriamoci vincerla: Senni, professionista fino al 2021, lo ha addirittura fatto in meno di sette ore, terminando il percorso in 6 ore e 51 minuti, distaccando l'austriaco Alban Lakata e l'olandese Johnny Hoogerland, e ridando all'Italia un successo che le mancava dal 2017.

Tempo record anche tra le donne, con la tedesca Janine Meyer, in testa dall'inizio alla fine, che ha chiuso in poco meno di 7 ore e mezzo, 18 minuti meglio rispetto al precedente primato. Seconda è l'italiana Samantha Arnaudo. A proposito di maratone, dal lato italiano del Tirolo si è corsa la Sudtirol Dolomiti Superbike, classica della mountain bike, che ha visto trionfare ancora una volta la leggenda della disciplina Leonardo Paez. Il colombiano è al quinto successo nella gara, lunga 123 chilometri, che per altro gli vale la doppietta dolomitica in stagione, dopo aver trionfato anche alla durissima Sudtirol Hero Dolomites, altro territorio di caccia prediletto dal sudamericano. Doppietta sulle Dolomiti anche per la tedesca campionessa d'Europa Adelheid Morath, che replica al femminile quanto fatto da Paez al maschile, tra Hero e Superbike, conducendo la gara sin dal via. Per quanto riguarda gli italiani, sono arrivati tre podi, con Fabian Rabensteiner, secondo tra gli uomini, Agnes Tschurtschenthaler e Costanza Fasolis, seconda e terza le donne.