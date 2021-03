Le medaglie di Tamberi e Dal Molin chiudono gli Europei

L'Italia aggiusta il medagliere nell'ultimo giorno di gara. L'argento di Gimbo Tamberi nell'Alto e il bronzo di Paolo Dal Molin nei 60 Ostacoli si sommano all'Oro prefestivo di Jacobs e valgono alla delegazione azzurra il quinto posto assoluto. Ad aprire la giornata però è stata la gara di Salto con l'Asta uomini che lo svedese Duplantis, primatista mondiale oltre che Campione del Mondo in carica, vince con un grande 6,05. Podio completato, anni luce più giù, dal minore dei Lavillenie (Valentin) e da Piotr Lisek. Poi riflettori e medaglia meritata per Paolo Dal Molin, terzo e bronzo nella finale dei 60 Ostacoli vinti come da pronostico dal francese Belocian sul britannico Andy Pozzi. 7,56'' per l'esperto ostacolista azzurro di nuovo sul podio 8 anni dopo gli Europei di Goteborg. Sulla stessa distanza al femminile l'oro va all'olandese Nadine Visser con 7,77 miglior tempo dell'anno. Due britanniche, Sember e Porter, al secondo e terzo posto. L'azzurra Luminosa Boglioli è sesta. Kevin Mayer, già Campione del Mondo 2017, vince la gara di Eptathlon nella quale Dario Dester chiude settimo. Urena Spagna, Wiesiolek Polonia gli altri medagliati.









Dopo i 1500, lo strepitoso norvegese Ingebrigsten fa suoi anche i 3000 per un dominio ampiamente annunciato. Vittoria per distacco sul belga Kimeli e lo spagnolo Mechaal. Il polacco Patryk Dobek realizza il personale (1'46''81) e conquista il primo oro della carriera, riuscendo ad avere la meglio sul connazionale Mateusz Borkowske sul britannico Jamie Webb al termine di una bella sfida sugli 800. Al femminile sulla stessa distanza festeggia la britannica Keely Hodgkinson, capace di tagliare il traguardo in 2:03.88 davanti alle due polacche Joanna Jozwike e Angelika Cichocka. La svizzera Ajla Del Ponte firma un sontuoso 7.02, miglior primato stagionale oltre che oro sui 60 metri sulla finlandese Kemppinen e l'olandese Samuel. Vince l’Olanda con il nuovo record dei Campionati (3'27''15) su Gran Bretagna e Polonia la 4x400 femminile. L’Italia è buona quarta col record nazionale (3'30''32) siglato da Rebecca Borga, Alice Mangione, Eleonora Marchiando, Eloisa Coiro. Delusione azzurra in campo maschile. Scotti parte bene, Grant delude e scivola indietro, rendendo impossibile la rimonta per Lopez e Aceti. Quinti in 3:07.37 nella gara vinta dall’Olanda 3'06''06) davanti a Repubblica Ceca e Gran Bretagna. Yaroslava Mahuchikh è un talento purissimo e, dopo l’argento ai Mondiali outdoor 2019, si prende l’oro europeo. La 19enne fa percorso netto fino ai 2 metri e sbaglia i 2.07. Inarrivabile per la connazionale Iryna Herashchenko e la finlandese Ella Junnila seconda e terza. Alessia Trost si ferma al sesto posto dopo aver superato 1.92. Argento per Gimbo Tamberi nell'alto uomini: 2,35 contro i 2,37 del bielorussi Nedasekau in quella che assomigliava ad una finale olimpica. Patricia Mamona torna ad alti livelli dopo qualche anno giù dal podio e conquista il suo primo titolo continentale al copertto:14.53 nel tripllo.Podio clamoroso: Ana Peleteiro 14.52 e Neele Eckhardt sono seconda e terza con appena un centimetro in meno.