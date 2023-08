Linarez vince in volata la seconda tappa

Leangel Linarez ha vinto la seconda tappa della Volta del Portogallo, prima in linea dopo il prologo. Il venezuelano ha centrato il primo successo da professionista, conquistato in volata davanti al compagno di squadra Barta. La tappa ha vissuto la fuga di cinque uomini che poi sono diventati due: Joao Macedo e Diogo Narciso hanno resistito fino a 20 km dal traguardo sulla prima rampa della salita di Fatima. Il gruppo, allungato da qualche timido tentativo di assolo, si è presentato allungato, ma non frazionato e quindi nonostante un'ascesa mediamente impegnativa le squadre dei velocisti si sono attivate per preparare lo sprint. Linarez su Barta e Migel Angel Fernandez solo terzo e deluso in quanto favoritissimo in questo tipo di arrivo. Reis, vincitore del prologo, è riuscito a rientrare superando una mini crisi in salito e ha così salvato la maglia di leader. Oggi arrivo a Villafranca, tappa per velocisti. Unica asperità, la salita di Carvalha, oltre che pedalabile, arriva a 50 km dal traguardo.