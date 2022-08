Maglia di leader e vittoria di tappa per l'uruguaiano Moreira

Tappa e maglia per Mauricio Moreira nella terza del giro del Portogallo da Serta a Covilha Torre di 159 chilometri. L’uruguayano, già secondo nel prologo e terzo nelle prime due tappe in linea, è riuscito a cogliere il successo imponendosi sul traguardo di Torre, primo arrivo in salita di questa edizione della corsa lusitana. Il 27enne ha regolato Luis Fernandes e il compagno di squadra Frederico Figueiredo, assieme ai quali aveva staccato il resto del gruppo già a più di dieci chilometri dalla vetta. Moreira è così il nuovo leader della classifica generale con 30″ di vantaggio su Figueiredo e 31″ su Fernandes, mentre il ritardo di tutti gli altri è già superiore ai due minuti.