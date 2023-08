Alle 22 italiane Jannik Sinner andrà a caccia del suo primo titolo in un Masters 1000. A Toronto, il tennista altoatesino ha superato lo statunitense Tommy Paul in semifinale con un doppio 6-4 ed ora si troverà di fronte all'ultimo atto l'australiano De Minaur. E' la terza finale in carriera in un Masters 1000 per Sinner, dopo le due sconfitte a Miami nel 2021 e nel 2023.