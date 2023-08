Mondiali: Tortu e Desalu fuori dalle semifinali dei 200, Stecchi entra in finale dell'asta

Nelle semifinali dei 200 metri a Budapest non ci saranno né Filippo Tortu né Fausto Desalu. I due azzurri, tra gli artefici dello splendido oro olimpico nella staffetta 4x100 a Tokyo, sono stati eliminati nelle batterie. 20.46 per Tortu, 20.49 per Desalu. Il migliore è l'americano Kenneth Bednarek in 20.01 mentre il fresco campione del mondo dei 100 Noah Lyles corre con un ottimo 20.05. Anche nei 200 femminili nessun problema per la statunitense Sha'Carri Richardson, prima in batteria con il crono di 22.17.

Fa il suo esordio nei mondiali ungheresi anche il fuoriclasse svedese Armand Duplantis nel salto con l'asta: il grande favorito per l'oro iridato accede senza troppi problemi alla finale. Dove ci sarà anche l'azzurro Claudio Stecchi che, dopo due errori a 5.75, riesce a qualificarsi per il rotto della cuffia. Nelle qualificazioni del salto in lungo, invece, il giamaicano Wayne Pinnock fa addirittura segnare la miglior prestazione mondiale stagionale saltando con un clamoroso 8.54, 17 centimetri meglio del suo primato. Sarà il candidato numero uno per il titolo.