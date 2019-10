Ottime prove delle nostre ginnaste che ottengono il pass alla fase interregionale

Nel fine settimana a Formigine (MO) si è disputata la seconda prova Regionale del Campionato di Specialità Gold di ginnastica ritmica. Per la Società Sportiva Ginnastica San Marino c'erano due atlete junior in gara: Nina Franchini e Alessia Balducci. Ottima gara per le ragazze che, nell’esercizio a coppie (cerchio e clavette), hanno migliorato la prestazione rispetto alla prima prova, piazzandosi in 4° posizione in classifica e aggiudicandosi di diritto l’accesso alla fase interregionale.

Nell’esercizio individuale, Nina Franchini, alla fune, si è classificata ottava, mentre Alessia Balducci, al nastro, ha conquistato il secondo gradino del podio guardagnandosi quindi l’accesso alla fase interregionale.