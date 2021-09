Alle Paralimpiadi di Tokyo il medagliere dell'Italia raggiunge quota 47, con l'oro (e record del mondo) di Antonio Fantin nei 100 stile libero S6 di nuovo, l'argento nel ciclismo per Luca Mazzone nella gara su strada H1-2 e il bronzo a squadre nel tennistavolo per Michela Brunelli e Giada Rossi in classe 1-3 e nella gara di handbike femminile categoria H5 per Katia Aere.