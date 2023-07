Paris Slalom World Cup 2023: Matilde Terenzi 5ª nello Slide

Dal 20 al 23 Luglio si è svolta all'ombra della torre Eiffel la Paris Slalom World Cup 2023, con la partecipazione di 235 pattinatori provenienti da 21 paesi. Matilde Terenzi insieme all'allenatrice Marianna Mazzini ha gareggiato nelle discipline dello Slide, Battle e Speed. Il maggiore risultato è avvenuto nelle Slide dove Matilde ha ottenuto il quinto posto, penalizzata per una caduta, dopo essersi confrontata in una semifinale con le atlete più forti di tutto il gruppo.

L'atleta è arrivata in 25° posizione in Speed e in 41° in Battle.

Per la presidente Anna Rosa Marchi, 'è stata una competizione altrettanto impegnativa, quanto quella dei mondiali dello scorso anno, Matilde si è preparata tantissimo, dando il massimo ma l'emozione e l'adrenalina non sempre giocano a favore, soprattutto quando sai di competere con le atlete più forti e in gruppi in cui non si è divisi in categorie ma in categoria unica'.