Rallylegend, Ari Vatanen si aggiunge alla lista dei "super big"

Prende forma l'elenco del Rallylegend 2020. Circa 120 iscritti per l'edizione numero 18. Un parterre di alta qualità, per fuoriclasse, campioni e macchine, nonostante le difficoltà e i disagi causati dalle misure anti Covid19. Oltre alle già annunciate “star” Francois Delecour, Ken Block, Miki Biasion, Franco Cunico, si allunga la lista dei grandi nomi che non hanno voluto rinunciare ad essere al via.

Tra i big si aggiunge Ari Vatanen. Pilota velocissimo e grande personaggio nella storia dei rally, campione del mondo rally nel 1981, vincitore di quattro Dakar e di una Coppa del Mondo Rally Raid, ritroverà, a San Marino, il volante della Ford Escort RS Cosworth, con cui si piazzò quinto al rally Acropoli mondiale del 1993.