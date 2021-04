Romandia, Colbrelli vince in volata

Sventola il tricolore al Romandia. La seconda tappa va a Sonny Colbrelli, spinter imperiale per il gardesano della Bahrain Victorius che ha saputo regolare un gruppo di una trentina di corridori. Azzurri protagonisti in toto con il quinto posto di Diego Ulissi e l'ottavo di Masnada. Come spesso succede il gruppo si attiva a 30 km dal traguardo sancendo di fatto il fallimento della coraggiosa azione di Taaramae. L'estone aveva accumulato un vantaggio di 1 minuto e mezzo ai piedi dell'ultima salita ed è stato riassorbito ai 20 km. Sulle prime rampe dell'ascesa ci sono le prime rese eccellenti. Peter Sagan ad esempio, Philippe Gilbert, ma anche Andrea Pasqualon. Rohan Dennis si mette in controllo, i tentativi successi di qualche temerario durano lo spazio di un chilometro o due. Ma gli scatti portano ad uno snellimento ulteriore del gruppo che ora non supera le 35 unità. Si arriva così al gran finale e qui la Bahrain Victorius lavora magnificamente per lanciare la volata di Colbrelli. Damiano Caruso guida e pilota il compagno verso il successo di tappa davanti a Bevin e Hirschi. In classifica generale Rohan Dennis mantiene la leadership, ora con 8″ su Patrick Bevin.