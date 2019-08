Rugby: Italia battuta a Dublino nel primo test match

L'Italia in versione sperimentale perde 29-10 a Dublino nel primo test-match in vista dei mondiali giapponesi. Padroni di casa che s'impongono senza grossi problemi con 5 mete a 2. Primo tempo discreto degli azzurri che trovano le mete di Maxime Mbanda al 12' e Carlo Canna al 20'. All'intervallo l'Irlanda chiude 19-10. Nella ripresa il ct O'Shea cambia, l'Irlanda segna subito a inizio secondo tempo. Le formazioni diventano ancor di più sperimentali. Gli azzurri tengono il campo abbastanza bene, confermando passi avanti in alcune fasi rispetto al torneo 6 Nazioni. L'Irlanda segna ancora con Marmion che intercetta un calcio di McKinley. La trasformazione di Carty termina sul palo la partita si chiude 29-10 per l'Irlanda. Nel finale anche una meta annullata agli azzurri per un una irregolarità sul lancio. Sabato a San Benedetto del Tronto secondo test match contro la Russia.