Sand Series: a Saarlouis arriva un'altra doppietta italiana

Le Sand Series di Saarlouis sono cosa italiana. Giulia Gasparri e Sofia Cimatti, al femminile, e Nicolas Gianotti e Mattia Spoto, al maschile, vincono la tappa tedesca del più importante circuito internazionale di beach tennis, aggiungendo un altro successo, il secondo di fila, a una grande stagione. Dopo essere tornate insieme a luglio, in meno di due mesi le italiane hanno vinto 14 volte in 15 partite.

Eppure, in semifinale a Saarlouis l'eliminazione era dietro l'angolo, contro le connazionali Flaminia Daina e Nicole Nobile, ma alle due è bastato sfruttare un singolo errore delle avversarie, nel secondo set, per recuperare e poi ribaltare l'incontro. La finale si è trasformata nella terza sfida stagionale tra le coppie numero 1 e 2 della classifica, contro le campionesse del mondo Rafaela Miller e Patricia Diaz, un incontro che si è rivelato più morbido rispetto al derby italiano, per le azzurre, a cui sono bastati due set. È il terzo successo di fila a Saarlouis per Cimatti, il primo per Gasparri, due volte seconda nelle edizioni precedenti.

Terza vittoria consecutiva, invece, per Gianotti e Spoto, che sono imbattuti da 15 partite. Impressionante il loro cammino verso alla finale, lungo il quale non hanno concesso né un set, né un tie break agli avversari. Più tosta la sfida proposta nell'ultimo atto dalla nuova coppia André Baran - Michele Cappelletti, che ha strappato loro il primo parziale. Il duo numero 1 al mondo si è però ripreso nel secondo, vinto 6-2, ed è prevalso al tie break. Per loro si tratta del sesto successo stagionale, il secondo nelle Sand Series, che si aggiunge anche al Campionato mondiale. Ora, il torneo va in pausa per un mese e mezzo: a ottobre toccherà alla tappa di Valinhos, la prima di un tour di tre settimane in Brasile, che comprenderà anche il BT200 Sao Jose Do Rio Preto e il BT400 Copacabana.