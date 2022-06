Scherma: l'Italia torna a vincere l'oro nella spada dopo 23 anni

Un altro grande risultato per l'Italia agli Europei di scherma in Turchia. Gli azzurri della spada riportano l'Italia sul gradino più alto del podio continentale. Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Federico Vismara, battendo in finale Israele per 45 a 32, dopo aver superato Repubblica Ceca, Svizzera e Francia. L'Italia torna a vincere l'oro a distanza di ben 23 anni, l'ultima volta risale a quello conquistato a Bolzano nel 1999.

Medaglia d'argento, per la sciabola femminile con Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro. Le azzurre centrano un secondo posto che mancava dal 2001. Oro alla Francia, che ha vinto per 45-23.