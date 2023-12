Sci: prima prova di discesa a Bormio, bene gli azzurri

Con temperature miti ma con un fondo mosso e sempre difficile anche se un po' più abbordabile, il francese Cyprien Sarrazin è stato il più veloce (1.52.77) nella prima prova cronometrata sulla pista Stelvio in vista della discesa di coppa del mondo di giovedì prossimo e che venerdì sarà seguita da un superG.



Secondo tempo per lo statunitense Ryan Cochran-Siegle (1.53.18), di pochissimo più basso di quello di Mattia Casse (1.53.26), l'azzurro più costante ad alti livelli nell'ultimo anno, a testimonianza della voglia degli italiani di fare bene sulla pista valtellinese. Primo fra tutti, ovviamente, l'attesissimo azzurro Dominik Paris reduce dallo strepitoso successo in Val Gardena, che ha fatto la consueta prova di studio della pista con il settimo tempo (1.54.14) ed alla fine si è detto soddisfatto.



In generale, è stata una prova incoraggiante da parte degli azzurri che hanno attaccato senza paura e sfruttato i buoni materiali a disposizione. Dietro a Paris si registra l'ottavo tempo (1.54.17) di Nicolò Molteni con il pettorale 56, seguito dall'altro azzurro Pietro Zazzi, nono con il 49 (1.54.25). Subito alle loro spalle sono così finiti il fortissimo svizzero Marco Odermatt ed il campione norvegese Aleksander Kilde mentre l'altro italiano Giovanni Franzoni, pettorale 67, ha chiuso 13/o (1.54.49). Per l'Italia più indietro figurano il veterano Christof Innerhofer, 19/o (1.54.86), e Florian Schieder 27/o. Ancor più in ritardo Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca e Jacques Alliod. Domani seconda ed ultima prova.