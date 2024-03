Sei Nazioni, l'Italia vince in Galles e fa la storia

È un'edizione clamorosa del Sei Nazioni per l'Italia. Gli azzurri vincono in Galles 24-21 e dopo il pareggio in Francia e la vittoria in Scozia centrando per la prima volta tre risultati positivi di fila. Il cucchiaio di legno va al Galles, che non perdeva tutte e cinque le partite dal 2003. L'Italia chiude il primo tempo avanti 11-0, poi aumenta il vantaggio nella ripresa. Azzurri in meta con Ioane e Pani, il calcio di Garbisi ha coronato il successo nel quale il Galles ha trovato una reazione solo negli ultimi 20 minuti con le mete di Dee, Rowlands e Grady.

Per l'Italia è il miglior Sei Nazioni di sempre, non era mai capitato agli azzurri di perdere solo due partite.