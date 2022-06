Sincro: Andrea Fuentes, l'allenatrice che ha salvato Anita Alvarez

Attimi di paura ai mondiali di nuoto di Budapest. Anita Alvarez perde conoscenza al termine del suo esercizio valido per la prova di singolo libero nel sincronizzato. L'atleta americana, che ha partecipato anche alle Olimpiadi di Rio, aveva appena concluso l'esibizione, quando si è sentita male e invece di risalire ha iniziato la discesa verso il fondo della piscina. La prima a reagire è l'allenatrice di Anita Alvarez, la spagnola Andrea Fuentes. L'ex sincronette, vincitrice di due argenti a Pechino 2008 e altre due medaglie a Londra 2012, si tuffa immediatamente in acqua e, come visibile dalla fotosequenza, raggiunge la sua atleta per poi riportarla in superficie.

Attimi di grande timore, poi l'intervento anche dei medici. Non è la prima volta che la 25enne americana è vittima di un malore simile, ha ricordato la sua allenatrice, che intervistata, ha menzionato di un precedente. Da una prima valutazione, il malore è stato ricondotto a stress e grande caldo. L'intervento immediato e tempestivo di Andrea Fuentes è stato fondamentale. Nota a margine, la 39enne catalana nel 2018 è stata ospite di San Marino in occasione Trofeo Spring di nuoto sincronizzato, la pluricampionessa europea e mondiale si era esibita nella piscina del Multieventi e aveva tenuto un allenamento con Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini.