Sinner vince l'Australian Open e conferma il titolo conquistato un anno fa

Jannik Sinner si conferma re dell’Open d’Australia, conquistando il primo Slam del 2025 e difendendo con successo il titolo vinto un anno fa. Nella finale della Rod Laver Arena, il numero 1 del ranking ATP ha dominato il tedesco Alexander Zverev (n. 2 ATP) in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3, portando a casa il trofeo in appena due ore e 42 minuti.

Per l'italiano, vincitore anche dell'US Open 2024, si tratta del terzo titolo Slam in carriera, una consacrazione che lo consolida ai vertici del tennis mondiale. Zverev, ancora alla ricerca del suo primo Major, non è mai riuscito a insidiare seriamente Sinner, senza ottenere nemmeno una palla break durante il match.

Il dominio dell'italiano si riflette anche nelle statistiche: 32 vincenti contro i 27 del tedesco, sei ace e un’efficienza al servizio straordinaria con il 60% di prime palle messe in campo e l’84% dei punti conquistati su di esse. Nonostante i 12 ace messi a segno da Zverev, la solidità e la capacità di gestione di Sinner si sono rivelate decisive per chiudere la finale.