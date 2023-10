Spagna campione d'Europa, Gran Bretagna battuta 11-2

Di colpo, e di prepotenza, la Spagna torna campione d'Europa di baseball. A 68 anni dal primo e unico titolo, la Roja s'aggiudica il titolo continentale schiantando 11-2 la Gran Bretagna, al suo terzo argento dopo quelli del '67 e del '07. Un successo che dà lustro pure al San Marino, presente nella selezione iberica coi suoi due tesserati Gabriel Lino e Fernando Baez (ai quali si aggiungono Ustariz e Rondon).

Lino protagonista già in una prima ripresa che vede il partente avversario Hassani travolto dall'infuriare della Spagna: singolo di Valerio, 5 doppi (di Beltre, Ustariz, Jimenez, Encarnacion e proprio di Lino) ed è subito 5-0. Nella parte bassa della stessa ripresa la Gran Bretagna entra in tabellino col fuoricampo di Ward, di nuovo a segno nella quarta su sacrificio di Dawson. Saranno gli unici due punti incassati da una Spagna che, nel 6°, blinda la vittoria con un altro scrosciare di marcature: fuoricampo di Encarnacion prima e Beltre poi, 9-2 e partita chiusa, col doppio di Jimenez del 9° a mandare i suoi in doppia cifra per il risultato definitivo.

La Spagna fa festa e dà una botta di vita a un albo d'oro duopolizzato da Olanda e Italia. In 37 edizioni ci sono i due titoli iberici – il primo nel '55 – quello del Belgio del '67 e altri 34 divisi sull'asse Amsterdam-Roma: 24 per i tulipani, “solo” terzi dopo 4 titoli consecutivi, e 10 per gli azzurri, che non vincono dalla doppietta '10-'12 e viceversa incappati in una disastrosa eliminazione nella prima fase, cosa mai accaduta in un Europeo.