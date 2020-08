Strade Bianche: rubate 6 bici alla squadra delle donne

Ladri di biciclette in azione nella notte a Siena alla vigilia delle Strade Bianche. Vittima il team Trek-Segafredo, la squadra di Vincenzo Nibali ed Elisa Longo Borghini. Rubate 6 biciclette della squadra femminile per un valore stimato di 60mila euro. I ladri le hanno estratte dal camion che le conteneva, parcheggiato a poca distanza dall'albergo che ospita gli atleti. Le cicliste a cui erano destinate le biciclette hanno preso regolarmente parte al via della gara con le bici di sostituzione.