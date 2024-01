Strasser domina anche a Schladming

Un bis di classe, un livello altissimo, lo status di campione che si può raggiungere anche 31 anni compiuti. Basta essere Linus Strasser che si prende Schladming dopo Kitzbuhel e in tre soli giorni riscrive una carriera. Al comando dopo la prima manche, il tedesco vantava un margine di un decimo, tutt'altro che rassicurante sul norvegese Timon Haugan che è ripartito a bomba per andarla a vincere. Ma il tedesco aveva un altro passo e nella parte alta del tracciato ha saputo fare la differenza al punto di presentarsi all'intertempo avanti di mezzo secondo. Di lì in poi una gestione impeccabile e meno pericolosa dello speciale. Braccia al cielo per il re della Planai con 28 centesimi su Haugan e 1''02 su Clement Noel. Ai piedi del podio il pettorale rosso di Manuel Feller beffato da un erroraccio nella manche decisiva. Da una beffa all'altra c'è quella di Alex Vinatzer inforcato a 10 porte da quel podio che manca da tre anni. E' quindi Tommaso Sala, nono dopo aver scalato quattro posti nella seconda, il miglior italiano. Ma la risalita più significativa è quella di Fabio Gstrein. Il brianzolo è passato dalla ventiseiesima alla decima posizione.