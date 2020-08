Tappa e maglia per Alaphilippe

186 km da Nizza a Nizza per la seconda tappa del Tour de France. C'è anche un passaggio sulle alpi marittime, a 1600 metri per movimentare la frazione. Ha vinto Julian Alaphilippe. Il francese ha battuto Hirschi e Adam Yates nella volata a tre. Il gruppo con tutti i big è giunto a una decina di secondi. Alaphilippe è anche la nuova maglia gialla. Sul traguardo, commosso, ha dedicato la vittoria al papà, morto durante il periodo del lockdown. Nel 2019, Alaphilippe aveva indossato per 14 giorni la maglia gialla e concluso il Tour al quinto posto.