Tennis: Alcaraz punge come un'ape e vola in semifinale

Carlos Alcaraz continua ad essere protagonista a Indian Wells superando nei quarti il tedesco Zverev 6-3, 6-1 centrando così il pass per la semifinale contro Jannik Sinner. Un successo senza grandi patemi per il campione in carica che risolve la partita in 1 ora e 28 minuti, di fatto vendicando anche il ko patito a inizio anno agli Australian Open. Alcaraz e Zverev che in realtà sono gli attori non protagonisti di questa sfida, perché la scena se la prende poco dopo l'inizio uno sciame di api che ha invaso l'Indian Wells Tennis Garden. Un episodio curioso che ha costretto l'arbitro di sedia a sospendere la partita, con i giocatori a trovare rifugio nel tunnel degli spogliatoi in attesa dell'intervento risolutore. Al rientro in campo Alcaraz ha messo in mostra tutte le sue qualità travolgendo il tedesco. Nel primo set un break al quarto game, con Zverev che non riesce più a recuperare e Alcaraz chiude 6-3. Nella seconda partita Zverer evita giusto il 6-0 vincendo un game. Mutuando da altri sport potremmo proprio dire, Alcaraz che punge come un'ape e vola come una farfalla in semifinale per la supersfida a Jannik Sinner. Match che mette in palio la finale del torneo e la seconda posizione della classifica Atp.