Terza Tappa: l'australiano Sam Welsford vince davanti ad Elia Viviani

L'australiano Sam Welsford si aggiudica la terza tappa del Tour Down Under 2024. Dopo aver vinto la frazione di apertura, il velocista firma il bis alla seconda occasione utile, dopo che ieri inevitabilmente era andato in difficoltà sugli strappi nel finale. Assistito bene dai compagni di squadra, lo sprinter australiano è il più veloce di tutti nella volatona di gruppo finale. A ruota l'italiano Elia Viviani, al suo primo podio stagionale. Terzo il britannico Daniel McLay. Sul traguardo di Campbelltown, dopo 145 chilometri, è arrivato il secondo successo per Welsford Prima dello sprint la tappa aveva visto una fuga di Luke Burns e Tristan Saunders, presto raggiunto dal francese Axel Mariault e dal sudafricano Stefan de Bod. Ripresi gli attaccanti a una trentina di chilometri dal traguardo, prima dello sprint l’unico brivido lo ha dato una caduta in discesa che ha coinvolto anche il campione australiano Luke Plapp. Il 23enne autentica rivelazione nel 2023 con le vittorie nazionali su strada e a cronometro, è caduto a soli 10 km dal traguardo. Nel groviglio anche tre italiani, tutti appartenenti all'Astana Team. Si tratta di Michele Gazzoli , Samuele Battistella e Cristian Scaroni. Plapp, nonostante le pessime condizioni, è riuscito comunque a proseguire fino alla fine, ma ha perso molto tempo. Non cambia la classifica generale in cui al comando resta il messicano che corre con licenza sammarinese Isaac Del Toro