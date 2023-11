Test maturità per Sinner, c'è Djokovic alle Atp Finals

Jannik Sinner all'esame di maturità. Il talento altoatesino questa sera affronterà Novak Djokovic, numero 1 del ranking mondiale, nella terza giornata delle Atp Finals di Torino. Una partita importante per capire il livello raggiunto dall'azzurro, ma comunque non decisiva nel torneo dei 'maestri dei maestri'. Sinner si presenta all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo, dopo aver strapazzato il greco Stefanos Tsitsipas, sconfitto in due set. Djokovic è invece reduce dalla 'maratona' contro Holger Rune, vinta dopo tre tiratissimi set e tre ore di gioco. "Jannik è in ottima forma - ammette il serbo - e questa è stata la migliore stagione della sua carriera. Giocare in casa con il pubblico italiano aiuta molto, aumenta la sua fiducia, gli dà in qualche modo le ali per esprimere il suo miglior tennis".

Nel pomeriggio di lunedì si è allenato per un'ora e mezza al Circolo della Stampa Sporting, a poche centinaia di metri dal Pala Alpitour dove si giocano le Atp Finals: sugli spalti un centinaio di tifosi ha accolto con applausi ogni colpo vincente del giovane talento italiano.

Per il numero 4 del mondo la sfida con Djokovic "sarà una prova di tante cose". Un test "per vedere a che livello sono arrivato" ha ammesso. L'ultima volta che i due hanno incrociato le racchette è stato a Wimbledon, in semifinale, nel luglio scorso: finì con il successo in tre set del serbo (6-3, 6-4, 7-6). Ora la rivincita.

A fare da contorno sarà un Pala Alpitour 'colorato' di arancione proprio in omaggio a Sinner.