Tirreno-Adriatico, Bauhaus vince in volata

Terza tappa della Tirreno-Adriatico

La terza tappa della Tirreno-Adriatico, 225 km con partenza da Volterra, si decide sul traguardo, in leggera salita, di Gualdo Tadino: stavolta tocca a Phil Bauhaus che la spunta nel duello col suo ex compagno di squadra Jonathan Milan, per la terza volta su tre sul podio di frazione ma mai da vincitore. Rispetto alle altre due almeno è secondo posto, davanti a Kevin Vauquelin. Una volata anticipata da una caduta che ha allungato il gruppo proprio all'ingresso dei 300 metri conclusivi, caduta che ha coinvolto, tra gli altri, il vincitore di ieri, Jasper Philipsen.

Milan e Vauquelin sono anche i nuovi componenti del podio della generale, dove, come sempre, comanda Juan Ayuso: lo spagnolo è sempre in azzurro con 6” su Milan – che dimezza lo svantaggio, scalza Ganna dal secondo posto e si prende anche la Maglia Ciclamino – e 14” sul francese. Cambia anche la Maglia Verde, ora di Richard Carapaz. La indosserà da domani nella tappa 4, 207 km da Arrone a Giulianova.