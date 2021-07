Tokyo: niente pubblico ai Giochi

A causa del Covid, non saranno ammessi spettatori ai Giochi olimpici di Tokyo al via il 23 luglio. Proprio oggi è arrivato a Tokyo il presidente del Cio, Thomas Bach, e il primo ministro giapponese Yoshihde Suga ha annunciato che lo stato di emergenza sarà prorogato fino al 22 agosto per “prevenire future ondate della pandemia”. Ieri Tokyo ha registrato 920 nuovi casi rispetto ai 714 della settimana precedente. Solo il 15% della popolazione giapponese è completamente vaccinato. Al centro dell’emergenza c’è la richiesta di chiudere bar, ristoranti e karaoke che servono alcolici.