Tour de France, 18a tappa: delusi i velocisti, vince Asgreen

Quattro uomini tengono in scacco l'intero plotone di velocisti, nella 18a giornata del Tour de France. Dopo una fuga partita da lontanissimo, Kasper Asgreen ha vinto la tappa, disegnata per gli sprinter, battendo al photofinish Pascal Eenkhoorn e Jonas Abrahamsen. Contro ogni pronostico e probabilità, i fuggitivi hanno resistito al rientro del gruppo che comprendeva tutti i favoriti, grazie a un ultimo chilometro pazzesco, in cui Victor Campenaerts si è sacrificato per trainarli e concedere una possibilità in volata al compagno di squadra Eenkhoorn. Nulla cambia in classifica generale, condotta ancora da Jonas Vingegaard con 7 minuti e 35 secondi di vantaggio su Tadej Pogacar.