Tour de France, scalatori protagonisti nella 12a tappa

Dopo una tappa per velocisti puri, al Tour de France tornano protagonisti gli scalatori. La 12a giornata della Grand Boucle offre un percorso di poco meno di 170 chilometri ricco di saliscendi, senza pause, da Roanne a Belleville-en-Beaujolais. Cinque i gran premi della montagna, oggi, di cui i primi tre di terza categoria. Non sarà della partita Fabio Jakobsen, che ha annunciato il ritiro dal Tour a causa dei postumi della caduta nella quarta tappa: "Per me è impossibile arrivare a Parigi", ha dichiarato. Smentite dalla famiglia del diretto interessato, invece, le voci che volevano Wout Van Aert prossimo al ritiro a propria volta, in vista della nascita del figlio, con Mattias Skjelmose che si è già scusato per aver creato tale equivoco. Il belga ci sarà, eccome, anzi, sarà il favorito numero uno per la vittoria di tappa. A proposito di vittorie, ieri è arrivato il quarto successo nel Tour 2023 per Jasper Philipsen, imbattibile in volata in questa edizione della corsa, che ha battuto allo sprint Dylan Groenewegen. Nulla cambia in classifica, con Jonas Vingegaard che giunge al traguardo insieme a Tadej Pogacar e Jai Hindley, mantenendo 17 secondi di vantaggio sullo sloveno e 2 minuti e 40 secondi sull'australiano.