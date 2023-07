Al Tour de France gli arrivi in volata sono competenza quasi esclusiva di Jasper Philipsen. Il belga fa tripletta conquistando la tappa 7, da Mont de Marsan a Bordeaux: battuti Mark Cavendish e Biniam Girmay, quarto l'italiano Luca Mozzato. Nella generale non cambia nulla, Jonas Vingegaard resta in gialla con 25" su Tadej Pogacar e 1' 34" su Jai Hindley.