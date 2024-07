Tour: tris per Biniam Girmay

Terza vittoria di tappa per Biniam Girmay. L'eritreo dell'Intermarché, aveva già vinto le tappe di Torino e Colombey Les Deux Eglises. Oggi è arrivato il terzo successo in questo Tour de France, battendo allo sprint Van der Poel sul traguardo di Villeneuve sur Lot e rinforzando il suo primato come maglia verde. Pogacar resta leader della corsa, mentre affonda Roglic, coinvolto in una caduta ai -11 km dall'arrivo, causata da un cordolo a centro strada, che gli fa perdere terreno. Adesso nella generale il ritardo da Pogacar è di 4'42".