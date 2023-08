Travolto in strada mentre si stava allenando: addio a White, promessa del ciclismo

Una vita e una promettente carriera stroncate a soli 17 anni. Il mondo del ciclismo piange la morte di Magnus White, la giovane promessa americana investito da un'auto mentre si allenava su un percorso in autostrada a Boulder, in Colorado. Alla guida una 23enne che, al momento, non è in stato di fermo dopo che le prime indagini hanno escluso l'uso di alcol o di droghe. Secondo la polizia, la vettura ha preso in pieno White da dietro e la forza dell'impatto l'ha fatto balzare fuoristrada facendolo finire contro una recinzione.

L'atleta si stava preparando ai mondiali di Glasgow in Scozia il prossimo 10 agosto, dove avrebbe dovuto gareggiare nel 'Junior Men's Mountain Bike Cross-Country World Championships'.

Astro nascente americano, l'anno scorso White aveva rappresentato gli Stati Uniti a Lafayette in Arkansas, nel suo primo campionato mondiale della specialità, poi all'inizio dell'anno ha gareggiato nel suo secondo in Olanda.