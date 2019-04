Grande impresa di Fabio Fognini che nella serata di ieri si è qualificato per la semifinale del Master 1000 di Montecarlo. Il tennista ligure ha battuto in rimonta Borna Coric per 1-6 6-3 6-2 in due ore esatte di gioco. Tra poco Fognini tornerà in campo per sfidare Rafa Nadal.