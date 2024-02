Viezzi Oro tra gli Juniores

Mathieu Van del Poel va in testa fin dal primo giro e conquista il suo sesto Titolo Mondiale di ciclocross. Sul circuito di Tabor, in Repubblica Ceca, l'Olanda fa doppietta conquistando anche l'argento con Joris Nieuwenhius. Terzo il Campione Europeo in carica, il belga Michael Vanthourenhout. Miglior italiano Filippo Fontana, diciassettesimo. Ma gli azzurri trionfano tra gli juniores dove la maglia iridata va a Stefano Viezzi, diciannove anni dopo l'oro di Davide Malcarne, ultimo italiano a riuscire nell'impresa. Sul podio con il friuliano ci sono l'olandese Kelje Solen e il ceco Krystf Bazant.