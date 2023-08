Vuelta a Espana, ecco le squadre: sfida tra Roglic, Evenepoel e Vingegaard

Vigilia della Vuelta, in Spagna, dove a Barcellona sono state presentate le squadre al via. Sul palco allestito nella città catalana sono salite tutte le formazioni partecipanti, che porteranno in gara diversi nomi di rilievo: ci sarà Remco Evenepoel, nuovo campione mondiale a cronometro e vincitore della Maglia rossa lo scorso anno, ma ci sarà in forze anche la Jumbo Visma, che porterà ben due candidati importanti, Primoz Roglic, tre volte vincitore tra 2019 e 2021, e Jonas Vingeegard, conquistatore del Tour de France, alla seconda partecipazione alla Vuelta. In Spagna si rivedrà pure Egan Bernal della Ineos Grenadiers, che porta anche Filippo Ganna. Partenza sabato, dalla Platja del Somorrostro, con la cronometro a squadre che assegnerà la prima Maglia rossa.